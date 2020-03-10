Basketbol U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı

Bölge Şampiyonası Manisa'da yapılıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri Programı kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2019-2020 sezonu U18 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı.

10-14 Mart 2020 tarihleri arasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak olan müsabakalara A Grubu'nda Muğla Datça Belediyespor Kulübü, Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü, Kütahya Ülkü Spor Kulübü, İzmir Ege Gelişim Spor Kulübü, Afyonkarahisar Çimento Spor Kulübü, B Grubu'nda ise Antalya Alanya Belediyespor Kulübü, Denizli Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Muğla Bodrum Yarımada Spor Kulübü, Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir Rönesans Spor Kulübü katılıyor.