Basketbolda Turgutlu Belediyespor rüzgarı esti

Turgutlu Belediyespor Kız ve Erkek Basketbol Takımları, Manisa'da düzenlenen Ertan Göknel yerel basketbol liginde çeşitli yaş gruplarında birincilikler elde ederek adeta kupalara ambargo koydu. Turgutlu Belediyespor kızlarda 4 ayrı yaş kategorisinde il birincisi, 2 ayrı yaş kategorisinde il 2'ncisi olurken, erkeklerde de bir ikincilik bir üçüncülük elde etti.

‘Spor ile büyüyen gençlik' sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademi genç basketbolcuları Manisa'da düzenlenen müsabakalarda elde ettiği birincilikler ve derece ile birçok kategoride kupa alma başarısı gösterdi. 2018-2019 sezonunda Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ertan Göknel kızlar ve erkekler yerel liginde elde ettiği birincilikler ve dereceler ile kupalarını alan basketbol takımlarını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da tebrik etti. Kızlar ve erkeklerde çeşitli yaş gruplarında kupalar kazanan genç sporcuları tebrik ettiğini belirten Başkan Akın, “Turgutlu Belediyespor'un hem erkeklerde hem kızlarda çeşitli yaş gruplarında elde ettiği şampiyonluklar ile son derece gururlandık. Kızlarda U10, U14, U16 ve U18 takımları il birincisi, U11 ve U12 takımımızda il ikincisi olma başarısı gösterdi. Erkeklerde ise U12 takımımız il ikincisi olurken, U14 basketbol takımımızda il üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Turgutlu Belediyesi olarak her yaşta sporu destekleyen ve çalışmalarımızı bu kapsamda sürdüren bir kurumuz. Ben sporcularımızı ve onlara destekte bulunan antrenörlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.