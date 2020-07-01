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Başsavcı Çiçekli Başkan Çerçi ile vedalaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Çiçekli'yi makamında ağırladı. Ahmet Çiçekli'ye yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Çerçi, kendisiyle Manisa'da görev yaptığı sürede uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.


Gaziantep Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Çiçekli, Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret ederek vedalaştı. Manisa'da görev yaptığı süre içerisinde uyumlu çalıştıklarını kaydeden Ahmet Çiçekli ziyarette yaptığı açıklamada, Manisa'dan güzel anılarla ayrıldığını söyledi. Çiçekli'yi makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçi ise Ahmet Çiçekli'ye yeni görev yerinde başarılar diledi. Ziyaret sonunda Belediye Başkan Çerçi, Başsavcı Çiçekli'ye günün anısına tablo hediye etti.

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