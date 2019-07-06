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Başsavcı Hasan Uğurlu Salihli'ye veda etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), 2019 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Manisa’nın Salihli ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, ilçeye veda etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 2019 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Manisa'nın Salihli ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, ilçeye veda etti.


Salihli Adliyesi'nde düzenlenen törende meslektaşları ile tek tek vedalaşan Uğurlu, “Salihli'de gerek meslektaşlarım, gerekse tüm mesai arkadaşlarım ve kurumlarımızın temsilcileri ile çok güzel günler geçirdik. Her şey için sizlere teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin” dedi.


Uğurlu için düzenlenen veda programına İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, Salihli İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz ile hakim ve savcılar katıldı. Programda, Salihli İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz da bir şiir okudu.


Öte yandan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hakkari Başsavcısı Mustafa Balık'ın ise önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.

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