Batman'ın kadın futbolcularından Vali Deniz'e ziyaret

Ligi'nde mücadele eden ve pazar günü Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak olan 1955 Batman Belediyesi Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı ve antrenörleri, maç öncesinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, kadın futbol takımı oyuncuları ve antrenörleri, Batman Valisi olarak görev yaptığı süre içerisinde spora ve sporcuya verdiği destek dolayısıyla Manisa Valisi Ahmet Deniz'e teşekkür etti. 1955 Batman Belediyesi Kadın Futbol Takımının ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden Vali Ahmet Deniz de oyuncu ve antrenörlere ziyaretin anısına hediye verdi.