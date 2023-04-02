Baybatur'dan bağları zarar gören çiftçiyi rahatlatan açıklama

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'da don afetinden etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Devletimiz bölgedeki tüm yaraları hızla sararak hiçbir çiftçimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada mağdur etmeyecektir.” dedi.

Manisa'nın bazı ilçelerinde, ilkbaharın gelmesiyle uyanan ve filiz vermeye başlayan üzüm bağlarının bir bölümü 29 Mart gecesi etkili olan zirai don nedeniyle zarar gördü. AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur da zirai don olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baybatur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Manisa'mızda geçtiğimiz günlerde 285 bin 44 dekar alanda meydana gelen don afetinden etkilenen 12 bin 97 çiftçimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afetin ardından, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerimizin hasar tespit çalışmalarına başlamış ve çalışmalara hala devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devletimiz bölgedeki tüm yaraları hızla sararak hiçbir çiftçimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada mağdur etmeyecektir. Tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun”