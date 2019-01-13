Baybatur'dan 'Mağduriyetler en kısa sürede giderilecek' mesajı

00 sıralarında döndüğü Manisa'da ilk olarak aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Akpınar Mahallesinde DSİ sulama kanalında yapılan temizleme çalışmalarını inceleyen Baybatur, doğal afetten zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'da 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Sinop'ta partisinin aday tanıtım toplantısının ardından gece 02.00 sıralarında geldiği Manisa'da incelemelerde bulunan Baybatur, ilk olarak Şehzadeler Belediyesi Şantiyesinde kurulan kriz masasını ziyaret ederek son durum ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 3 gündür 24 saat boyunca görev yapan personele teşekkür eden Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte, Akpınar Mahallesinde yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Aşırı yağışlar yüzünden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini ifade eden Baybatur, “Manisamızın bazı ilçelerinde aşırı yağış nedeni ile bir afet meydana geldi. Bu afet esnasında Şehzadeler Belediyemize bağlı ekiplerimiz ve DSİ ekipleri gece gündüz demeden 3 gündür yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ekipler sulama kanallarında oluşan birikintileri temizleyerek civar evlerde yaşanabilecek olan sıkıntıların önüne geçmek için büyük bir mücadele veriyorlar. Bugün Sinop'ta Belediye Başkan Adaylarımızın tanıtım toplantısındaydık. Toplantının bitmesinin ardından ilk fırsatta buraya geldik ve ayağımızın tozuyla incelemelerde bulunuyoruz. İlk olarak Şehzadeler Belediyemizin şantiyesinde oluşturulan kriz masasında görevli olan personel arkadaşlarımız ile görüşmeler yaparak son durum hakkında bilgiler aldık. 3 gündür yoğun bir çaba sarf eden değerli Belediye çalışanlarımıza ve DSİ personellerine çok teşekkür ediyorum. Burada yaşanan doğal bir afettir. Biz Türkiye olarak güçlü bir devletiz. Burada oluşan zararları mağduriyetleri devletimiz, Valiliğimizin koordinesinde en kısa sürede giderecektir. Bu konuda hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Buradaki yaraları Belediyemiz, Valiliğimiz ve Hükümetimiz ile en kısa sürede saracağız. Bu yaşanan afet nedeni ile tüm hemşerilerimize çok geçmiş olsun diyorum. 3 gündür gece gündüz demeden yoğun bir gayretle çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.