Bayrak Şairi Arif Nihat Asya söyleşiyle anıldı

Bayrak Şairi Arif Nihat Asya, ebediyete intikalinin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle 'Çukurova'dan Spil'e' isimli söyleşiyle anıldı. Arif Nihat Asya'nın öğrencisi Seyhan Çağlar Emen'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, Asya'nın hayatı anlatıldı. Programda Arif Nihat Asya'nın kaleme aldığı şiirler de okundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kent Konseyi, Çukurovalılar Derneği ve Türk Ocakları Manisa Şubesi işbirliğiyle, Bayrak Şairi Arif Nihat Asya 'Çukurova'dan Spil'e isimli söyleşiyle anıldı. İrfan Meclisi'nde gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıkları, Manisa Kent Konseyi Başkanvekili Mustafa Atalay, Manisa Çukurovalılar Dernek Başkanı İrfan Doruk, Türk Ocakları Manisa Şube Başkanı Doç. Dr. Zafer Atar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Çukurovalılar Dernek Başkanı İrfan Doruk yaptı. Derneğin faaliyetlerinden bahseden Doruk, programa katılan herkese teşekkürlerini iletti. Kent Konseyi Başkanvekili Mustafa Atalay da programın hazırlanmasında emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çukurovalılar Derneği ve Türk Ocakları Manisa Şubesi'ne teşekkürler etti. Türk Ocakları Başkanı Zafer Atar da yaptığı konuşmada, Arif Nihat Asya'nın vefatının yıl dönümünde anılmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Seyhan Çağlar Emen, Arif Nihat Asya'yı anlattı

Programda daha sonra Çukurova'dan Spil'e isimli Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'nın hayatı konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Asya'nın öğrencisi Seyhan Çağlar Emen, Arif Nihat Asya'nın kendisinin rehberi olduğu belirterek, Asya ile tanışma hikayesini anlattı. Arif Nihat Asya'nın yaşamını ve 'Bayrak' şiirinin yazılma sürecini katılımcılarla paylaştı. Söyleşide Arif Nihat Asya'nın Adana ile ilgili hatıralarını da aktaran Seyhan Çağlar Emen, Asya ile yaşadığı hatıraları da katılımcılarla paylaştı. Söyleşide Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak', 'Kalk Yiğidim' ve 'Naat' isimli şiirleri de okundu. Programın sonunda Manisa Çukurovalılar Derneği Başkanı İrfan Doruk tarafından, Seyhan Çağlar Emen'e plaket takdiminde bulunuldu.