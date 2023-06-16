Bayrak ve okul sancağı 11. sınıflara teslim edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Mezuniyet ve Karne Töreni büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yunusemre ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Mezuniyet ve Karne Töreni okul bahçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Okulu dereceyle bitiren öğrencilere, şubelerinde ilk 3'e giren öğrencilere madalyaları Okul Müdürü Ali Balsüt tarafından verildi.

Mezun olan 12. sınıflarda bulunan bayrak ve okul sancağı seneye 12. sınıf olacak olan 11. sınıflara teslim edildi. Yapılan törende ayrıca yıl boyunca okuldan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen yardımseverlere plaketleri takdim edildi. Okul Müdürü Ali Balsüt, "Bu güzel anımızda bizimle olan velilerimize, okul idarecilerimize ve basının değerli temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. Üniversite sınavında ter dökecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi.