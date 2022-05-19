Bayram coşkusu Atatürk Kent Park'ta devam etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Kent Parkı'nda, ‘19 Mayıs Gençlik Şöleni' düzenledi. Etkinlikte gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri, gençlik korosu konseri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası konseriyle Manisalılar bayram coşkusunu yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri içinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Şöleni, Atatürk Kent Parkı Macera Alanı yanında gerçekleştirildi. Etkinliği Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan ve çok sayıda Manisalı vatandaş takip etti. Gençlik Korosu konseriyle başlayan etkinlikte seslendirilen şarkılara, konseri takip eden vatandaşlar da eşlik etti. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları ekibi, gösteri yaptı. Gösteriyi, Manisalılar cep telefonlarıyla kayıt yaparak takip etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası'nın konseriyle zirve yapan şölenin sonunda, etkinlikleri takip eden Manisalılar, gösteride görev alanları alkışlarıyla kutladı.