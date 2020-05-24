İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayram kısıtlamasında polis uygulamaları aralıksız devam ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle 81 ilde olduğu gibi Manisa’nın Selendi ilçesinde de başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 81 ilde olduğu gibi Manisa'nın Selendi ilçesinde de başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Selendi Emniyet Amirliği ekipleri uygulamalara devam ediyor. Selendi giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında gelen araçları durduran polisler, araçtakilerin izinleri olup olmadığını sordu. İzinleri olanlar bırakılırken olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Yetkililer uygulamaların bayram süresince devam edeceğini belirtilirken vatandaşların Bayramını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.