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Bayram öncesi kaldırım işgallerine sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların kaldırımları rahatça kullanabilmesi için esnafa uyarılarda bulunan ekipler, kaldırımlara bırakılan molozların kaldırılması için de vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Ramazan Bayramı öncesi alışveriş için sokaklarda olan vatandaşların kaldırımlarda rahat hareket edebilmelerini sağlamayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaf ve vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Manisalıların rahatı için görev başında olduklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Kaldırım işgali olan yerlerden geçmekte zorlanan vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmeleri açısından esnafımızın da bizlere yardımcı olması, kurallar çerçevesinde rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmek hepimizin arzusudur. Bizler her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız. Ancak kurallara uyulmadığı zaman bizleri zor durumda bırakacak durumlarda müdahale etmek görevimizdir. Bu konuda hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyorum. Tüm çalışmalarımız huzurlu ve rahat yaşam sürdürülebilmek için. Bu vesileyle hemşehrilerimizin bayramını kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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