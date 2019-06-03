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Bayram öncesi mezarlıklara akın

Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklara adeta akın eden Manisalılar yakınlarının mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederek mezarlıkların bakımını yaptı.

Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklara adeta akın eden Manisalılar yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek mezarlıkların bakımını yaptı.


11 ayın sultanı Ramazan ayının son günü, bayram arefesinde Manisa merkezdeki Çatal Mezarlığı, Kırtık Asri Mezarlığı ve Manisa Şehitliği adeta ziyaretçi akınına uğradı. Sabah erken saatlerinde ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etmeye başlayan Manisalılar mezar başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kimi vatandaşlar mezarlıklarda bakım yaparken kimileri de mezarlığın sessizliğinde eski günleri hatırlayarak hüzünlendi. Manisa Şehitliğindeki şehitlerini ziyaret eden acılı aileler ise sadece kendi şehitlerini değil tüm şahitler için dua edip mezarlara çiçek bıraktı.

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