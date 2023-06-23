Bayramda kırmızı otobüsler ve elektrikli otobüsler ücretsiz

Yapılan açıklamada 4 günlük Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için il genelinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüsler ile kent merkezinde ulaşım hizmeti veren elektrikli otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini duyuruldu. Yapılan açıklamada ayrıca Manisa merkezdeki mezarlılara arife günü ve bayramın 1. günü ücretsiz ring seferleri gerçekleştirileceği bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 15/6/2023 tarih ve 7315 sayılı kararına istinaden 4 günlük Kurban Bayramı süresince Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüsler ile kent merkezinde ulaşım hizmeti veren elektrikli otobüsler ücretsiz hizmet verecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “28 Haziran Çarşamba günü saat 00:00'dan (Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'a kadar belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlarımızdan ücret talep edilmeyecek. Manisalı hemşerilerimiz bu sayede hem bayram ziyaretlerini hem de diğer ihtiyaçlarını ulaşım sorunu olmadan karşılayabilecekler. Bu vesileyle tüm Manisalıların ve Türk-İslam âleminin de bayramını kutluyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

Büyükşehirden mezarlıklara ücretsiz ring servis hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla, yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde bulunması için bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Arife günü ve bayramın 1. günü gerçekleştirilecek olan ücretsiz ring seferlerinin merkezde 2 ayrı güzergâhta gerçekleştirileceği, ilçelerde ise ilçe merkezlerinde bulunan ulaşım birimlerinden gerekli bilginin alınabileceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da arife günü ile bayramın 1'inci günü olmak üzere 2 gün boyunca yapılacak. Vatandaşların kabir ziyaretini rahat bir şekilde yapabilmesi amacıyla 2 gün boyunca ücretsiz olarak bu hizmetin verileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “27 Haziran Salı arife günü ve 28 Haziran Çarşamba bayramın 1. günü 09.00-20.00 saatleri arasında belirlenen başlangıç ve bitiş duraklarından gidiş-dönüş şeklinde her saat başı mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Benzer uygulama ilçelerimizde de yapılacaktır. İlçelerimizden mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız ilçe ulaşım birimimizden güzergah ve saat bilgilerini alabilirler. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Manisa Merkez servis güzergâhları şöyle: “1- Uncubozköy Cami, İzmir Caddesi, Akmescit Mahallesi Şeyh Fenari Cami, İki Lüleli Cami, Sultan Önü, Alaybey Zabıta, Kırtık Mezarlık. 2- TOKİ 2, Göçmen Konutları, Atatürk Kentpark, Millet Çarşısı, Tarzan Bulvarı,Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Mimar Sinan Bulvarı, İtfaiye, Şoförler Cemiyeti, Eski Garaj, Öğretmenevi, İstasyon, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kırtık Mezarlığı.”