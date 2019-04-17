Bebeğe doktorun adı verildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki özel bir hastanede sezaryenle 30 haftalıkken bir kilo 300 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek çocuğuna doktorunun ismi verildi. Esra ve Ahmet Korkmaz çifti çocuklarının hayata tutunmasında büyük emeği geçen Dahiliye Uzmanı Dr. Fatih Çanak'ın ismini vererek teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre Salihli'de yaşayan 36 yaşındaki Esra Korkmaz gebelikte oluşan karaciğer hastalığı nedeniyle ilk bebeğini 17 haftalıkken kaybetmesinin ardından 2. kez gebe kaldı. Korkmaz'ın gebelik takibi ise özel bir hastanedeki Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ufuk Eraslan tarafından yapıldı. Anne Korkmaz, ilk bebeğinin karaciğer rahatsızlığından dolayı kaybettiğini doktoruna bildirmesinin ardından, Dr. Eraslan, anne adayı Korkmaz'ı, Dahiliye Uzmanı Fatih Çanak'a yönlendirdi. Gebeliğin ilk aylarından itibaren hem Dr. Ufuk Eraslan tarafından hem de Dr. Fatih Çanak tarafından Korkmaz'a haftada bir takibe alınıp ilaç tedavisi uygulandı. Yapılan takiplerin ardından 30 haftalık iken Esra Korkmaz, sezaryen ile 1300 gram bebeği dünyaya getirdi. Bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Cem Altınsoy tarafından 52 gün boyunca takip ve tedavi edilip, 2 kilo 500 gram ağırlığına ulaştığında, sağlıklı bir şekilde Korkmaz Ailesi'nin kucağına teslim edildi. Korkmaz Ailesi de sağlıklı bir şekilde kucağına aldıkları bebeklerine Dahiliye Uzmanı Dr. Fatih Çanak'ın ismini vererek teşekkür etti.