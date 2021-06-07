Bedava ehliyet için uzun kuyruk

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyetini sürdüren bir sürücü kursu, 2. Şubesi'nin açılışına özel olarak 18-20 yaş gurubundaki gençlere yönelik A ve B sınıf ehliyetlerden ücret almayacağını ilan etmesinin ardından işyeri önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruk oluştu.

Yapılan kampanya hakkında bilgi veren işyeri sahibi Korkmaz Akçay, “Pandemi sürecinde 20 yaş çocukların kurallara nasıl uyduğunun şahidiyim. Kendi çocuğumdan biliyorum. Bir süre eğitimlerine devam edemediler, çok sıkıntılı bir süreç oldu. Ne yapabilirim diye düşündüm ve haziran döneminde sürücü kursumuzda kontenjanımızla sınırlı olacak şekilde ücret almama kararı aldık. Kazançlarımız hep gençlerin üzerinden oldu, onlardan kazandığımız sermaye ile işyerimizi açtık, bizimde onlara bir hediyemiz olsun istedik” diye konuştu.

Sınırlı başvuru alacaklarını kaydeden Akçay, “Kurumumuzda 36 adet B sınıfı, 12 adet A2 sınıf ve 9 adet de A1 sınıfı olmak üzere toplamda 57 adet 18-20 yaş arasında bulunan ve başvuran kursiyerimizden kurs ücreti olan 1824 lirayı almayacağız. İlk gelen ve evraklarını tam olarak getiren kişiler bu haktan faydalanacak. Kursiyerlerimiz sadece yazılı ve direksiyon sınav ücreti ile ehliyet vergilerini ödeyecekler” dedi.