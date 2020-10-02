Bedeller Camisinin bahçesi yenilendi

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçedeki ibadethanelerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda birçok caminin bahçesini yenilediklerini, eskiyen şadırvan ve tuvaletleri yıkıp yerine yenilerini inşa ettiklerini, camilerin boya ve badanalarını yaptıklarını dile getirdi.

Bedelleri mahalle camisinin bahçesinde başlattıkları yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Bilgin, "Cami bahçesini genişlettik. Eski şadırvanı yıkıp yerine yenisini yaptık. Bahçenin zemin kaplamalarını değiştirdik. Bedeller mahallemize hayırlı olsun.” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda ilçenin Dilek Mahallesinde bulunan Cemevinin de bazı ihtiyaçlarını yerine getirdiklerini anımsatan Başkan Bilgin, her türlü inanca saygılı olduklarını ve bu doğrultuda camilerin ve cem evlerinin gereksinimlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.