Bedensel Engelliler Derneği'nden Başkan Akın'a sıcak karşılama

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması nedeniyle Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Aysel Yiğit ve dernek üyeleri ile bir araya gelen, keyifli sohbet eşliğinde ağırlanan Başkan Akın,tüm sosyal faaliyetlerinde kendileriyle iç içe olmayı istediklerini belirtti.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Burada dernek başkanı Aysel Yiğit ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Akın, Turgutlu Belediyesi Engelsiz Yaşam Aracı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Engelsiz Yaşam Aracı ile binlerce kilometre yol yaparak engelli vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Engelsiz Yaşam Aracımız ile binlerce kilometre yol kat ederek vatandaşlarımızın resmi dairelerle arasındaki engelleri kaldırdık. Yine belediye olarak Engelli araç tamir istasyonumuzda engelli araçlarımızı ücretsiz olarak tamir ve bakımını gerçekleştiriyoruz. Bizler engelleri sevgiyle aşıyoruz” dedi.

Başkan Akın'a Bedensel Engelliler Derneği ziyaretinde Turgutlu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedensel Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Coşkun ve CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı da eşlik etti.

"Tüm etkinliklerimizde sizlerle olmak istiyoruz"

Ziyarette 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden bahsedilirken, Başkan Akın dernek üyelerinin sosyal faaliyetlerine destek olmak istediklerini ve belediye olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde iç içe olmak istediklerini ifade etti. CHP İlçe Başkanı Eratıcı da parti olarak düzenleyecekleri gazeteci İsmail Saymaz'ın 17 Mayıs Cuma akşamı saat 21.30'da Ortapark Saat Kulesi'ndeki söyleşisine, 18 Mayıs Cumartesi akşamı fener alayı ve akabinde saat 22.00'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilecek olan Tolga Çandar konserine davet ederken, Başkan Yiğit de davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.