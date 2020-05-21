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Bekçiler, 100 ailenin yüzünü güldürdü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri aralarında topladıkları paralarla aldıkları gıda kolilerini, görev yaptıkları mahallelerde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi 100 vatandaşa dağıttı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri aralarında topladıkları paralarla aldıkları gıda kolilerini, görev yaptıkları mahallelerde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi 100 vatandaşa dağıttı. Maaşlarından artırdıkları birikimleriyle hazırladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtan 'Gece kartalları', gönülleri fethetti.


Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan bekçiler kendi aralarında topladıkları paralarla yardımlaşma ayı olan Ramazan ayı için ihtiyaç sahibi 100 ailenin yüzünü güldürdü. Hazırlanan 100 gıda kolisini elleriyle dağıtan bekçiler, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara kolonya ve maske vermeyi de ihmal etmedi. Bekçiler ayrıca, gıda kolilerini dağıtıktan sonra, vatandaşların başka bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, bayramda tekrar geleceklerini söyledi.


Gece kartallarının bu duyarlı davranışları karşısında yüzleri gülen vatandaşlar ise bekçilere teşekkür etti.


Konuyla ilgili İHA muhabirine özel bir açıklama yapan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerimiz aralarında topladıkları birikimleriyle görev yaptıkları mahallelerde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu. Bu mübarek ayda yapılan bu hayrı Allah kabul etsin. Duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yalnız değilsiniz birlikte başaracağız" dedi.

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