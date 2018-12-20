Bektaşlar'a yeni sondaj

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Bektaşlar Mahallesi'ne Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kazandırılan yeni içme suyu sondajından numune alım işlemini gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesine bağlı Bektaşlar Mahallesi'ndeki mevcut içme suyu sondajında meydana gelen su azalması nedeni ile başlattığı yeni içme suyu sondaj çalışmasını 158 metre derinlikte tamamladı. Saniyede 10 litre verim elde edilen sondajdan MASKİ teknik personeli tarafından numune alım işlemi gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Bektaşlar Mahallesi'ne kazandıracağı yeni içme suyu sondajından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Ünal Şirinel, “Mahallemizdeki mevcut içme suyu sondajı zamanla yetersiz gelmeye başladı. Mahallemizin üst kısımlarına içme suyumuz ulaşmıyordu. Sağ olsun MASKİ mahallemizin ihtiyacını karşılamak için yeni bir sondaj çalışması başlattı. Sondajımızdan güzel suya ulaşıldı. Numune sonucu da inşallah güzel gelir ve kısa süre içinde mahallemize verilmeye başlanır. Hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.