Belediye Başkan Yardımcısı Karaca istifa etti

Salihli Belediye'nde 8.5 yıldır başkan yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Karaca, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Karaca “Değerli dostlarım, yaklaşık 8,5 yıldır özveriyle yürütmekte olduğum, Salihli Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine, bugün itibariyle, kendi istek ve irademle ayrılmış bulunmaktayım” şeklinde belirtti.

Öte yandan İbrahim Karaca'nın istifasının ardından Salihli Belediyesi'nde başkan yardımcısı sayısı da 3'e düşmüş oldu.