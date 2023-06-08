Lig Play-Off Final müsabakasında Bodrumspor'un 2-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Pendikspor'u tebrik eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "İlk olmanın da bir heyecanı ve mutluluğu var" dedi.

Lig Play-Off Final müsabakasında Akhisar'da Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek, Süper Lig'e yükselen Pendikspor, maç sonrası düzenlenen törenle kupasını aldı. Manisa'nın Akhisar ilçesine gelerek, maçı stattan takip eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de son düdüğün çalmasıyla birlikte şehrinin takımının coşkusuna ortak oldu. Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkanı Ahmet Cin, her iki takımı da tebrik ederek, “Öncelikle iki takımı da tebrik etmek lazım. Çok zor şartlarda mücadele ederek, final maçı yaptılar. Biz tabii hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ama diğer arkadaşlarımız da mücadelelerini yaptılar. İlk olmanın da bir heyecanı ve mutluluğu var. Pendikspor olarak iki yıl önce yaptığımız yapısal planlamayla önce 2. Lig'den 1. Lig'e, ardından da Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdik. Burada teknik heyeti ve futbolcu kardeşimizi tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun. Pendik olarak da mutluyuz. Biz zaten altyapısı, spor akademisi olan bir ilçeyiz. Bu noktada genç kardeşlerimizin önünün açılması noktasında özendirici ve heyecan verici bir başarı olacak. İnşallah Süper Lig'de de biz haddimizi biliyoruz. Mütevazı bir takım olarak saygıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Pendik'imize hayırlısı olsun” dedi.

Pendik'te kutlamaların başladığını söyleyen Başkan Cin, “Pendik Meydan ve birkaç yerde toplu olarak maçlar izlenmiş vaziyette. Oradan aldığımız bilgiye göre de müthiş bir heyecanın olduğu yönünde. Pendik halkı da bu konuda bir beklenti içindeydi. Hak ediyorduk da. Bir sürü kardeşimiz de maç izlemek için buralara kadar geldi. Şu anda Pendik'te de bizi bekliyorlardır” diye konuştu.