Belediye Başkanı Akyol'un annesi toprağa verildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde sabah saatlerinde sahurda fenalaşarak hayatını kaybeden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'un annesi Fadime Akyol toprağa verildi.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'un annesi Fadime Akyol (79), sahura kalktığında aniden fenalaştı. Eşi Mahmut Akyol'a kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine Mahmut Akyol üst katında oturan Belediye Başkanı Muhammet Akyol'a durumu haber verdi. Ardından eve doktor çağrıldı. Sahurda aniden fenalaşan Fadime Akyol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başkan Akyol'un annesi Fadime Akyol için Merkez Ulu Camisinde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından anne Akyol Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.