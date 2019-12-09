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Belediye başkanı, makam aracını gazinin hizmetine sundu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, makam aracını Barış Pınarı Harekatı’nda gazi olan ve Ankara’da tedavi olması gereken Akhisarlı Mehmet Ali Uslu’ya tahsis etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, makam aracını Barış Pınarı Harekatı'nda gazi olan ve Ankara'da tedavi olması gereken Akhisarlı Mehmet Ali Uslu'ya tahsis etti.


Akhisar'ın Musaca Mahallesinde yaşayan 22 yaşındaki Mehmet Ali Uslu, Suriye'nin Resulayn şehrinde Kasım ayında teröristlerin tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu yaralandı. Memleketi Akhisar'a dönen Uslu'nun tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmesi gerektiğini öğrenen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, makam aracını şoförü ile birlikte gazinin hizmetine verdi ve Ankara'ya gitmesine yardımcı oldu. Ankara'daki tedavisinin ardından Akhisar'a dönen Gazi Uslu, karşılıksız desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini sundu.


Başkan Dutlulu da canını hiçe sayarak vatana verdiği kutsal görevden dolayı gazi Uslu'ya teşekkürlerini belirtti.

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