Belediye başkanı yaşlı kadını makam aracıyla gezdirdi

Seçildiği günden beri makam aracı kullanmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 85 yaşındaki Öztan Çatalkaya'yı kendi kullandığı makam aracıyla gezdirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yürüme zorluğu yaşayan 85 yaşındaki kadın için Belediye Başkanı Çetin Akın bir ilke imza attı. Seçildiği günden beri kullanmadığı makam aracını belediye garajından çıkarıp şoför koltuğuna geçen Akın, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saatliğine ara verilince Öztan Çatalkaya'ya şehir turu attırdı. Başkan Akın, makam arabasıyla yaşlı kadını evinden alarak önce sokaklarda gezdirdi. Daha sonra Çatalkaya'yı Irlamaz Spor Vadisi'ne götüren Akın, buradaki yeşil alanda banklarda oturarak Çatalkaya ile sohbet etti.