Belediye Başkanları Toplantısı'nda Manisa Büyükşehir örnek gösterildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de katıldığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci oturumunda, afet riski altındaki alanların dönüşümü üzerine yapılan sunumda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 17 ilçede 600 bin yapının depreme dayanıklılık testi için imzaladığı işbirliği protokolünün önemine değinilerek, örnek gösterildi.

MHP Genel Merkezi tarafından Antalya'da düzenlenen ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve MHP'li diğer belediye başkanları katıldı. Toplantıda Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapan İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran afet riski altındaki alanların dönüşümü üzerine, Radas Mühendislik Genel Müdürü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim Firma Sahibi ve Yetkili Mühendisi Özgür Elveren riskli yapılar ve kentsel dönüşüm üzerine birer konuşma yaptı. Toplantının kapanış konuşmasını ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı. Durmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Manisa'da 17 ilçede 600 bin yapının depreme dayanıklılık testi için imzaladığı işbirliği protokolünün önemine değindi. Ülkemizi derinden sarsan büyük depremlerin ardından hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması toplantıda örnek gösterildi.