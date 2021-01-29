Belediye çalışanlarına 'İlk yardım eğitimi' verildi

Alaşehir Belediyesi ve Kızılay Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen ilk yardım kursuyla Alaşehir Belediyesi'nde çalışan 28 kişi temel ilk yardım eğitimi aldı. Alaşehir Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda verilen İlk yardım eğitimini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da izledi.

Eğitime katılan personele ilk yardımın önemini anlatan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Hepimiz günlük yaşamımızda tıkanıklık, zehirlenme, kanama, şok geçirme, havale geçirme, trafik kazası veya iş kazası ile karşılaşabiliriz. Bu tür vakalarda neler yapmamız, nasıl hareket etmemiz çok önemlidir. Bilinçli hareketlerle çok kısa sürelerde hayat kurtarabiliriz. Dolayısıyla ilk yardım ile belki bir hayat kurtarabiliriz. Bu gün burada ilk yardımla ilgili teknik bilgileri öğreneceksiniz. İlk yardım eğitimini verecek olan görevlilere teşekkür ederiz." dedi.

Alaşehir Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen ilk yardım eğitimleri, Manisa Kızılay eğitmenleri Özlem Baran Tezel ve Ayşe Arpacı tarafından uygulamalı olarak verildi. Eğitimlerde kursiyerlere tıkanıklıklar, zehirlenmeler, kanama, şok, havale, araçtan kazazede çıkarma, acil durumlarda neler yapabilecekleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Verilen eğitimde Eğitmen Özlem Baran Tezel ilk yardımın hayat kurtardığına dikkat çekerek, "En iyi öğrenme şekli yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Bizler de bu gün burada ilk yardım çalışmalarını uygulamalı olarak öğreneceğiz. Hepiniz bu uygulamayı mutlaka yaparak öğrenebilecektir. Her evde en az bir kişinin ilk yardım eğitimi almış olması son derece önemlidir.” diye konuştu.

İlk yardım eğitiminde eğitmenler konuları önce teorik olarak anlattı daha sonra özel olarak hazırlanmış mankenler üzerinde uygulamalı olarak eğitime devam etti. Kursiyerler de öğrendikleri bilgileri mankenler üzerinde uygulayarak, kalıcı olarak öğrendi. Kursu başarıyla tamamlayanlara 192 ülkede geçerli temel ilk yardım sertifikası verildi.