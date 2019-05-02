Belediye ekipleri şehrin dört bir yanında

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın talimatlarıyla şehrin dört bir yanında çeşitli çalışmalara imza atan Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Avşar Mahallesi'nden Sinirli'ye, Musalar Yeniköy'den Sarıbey Mahallesi'ne kadar farklı çalışmalar yürüten ekipler sorunları bir bir çözüme kavuşturuyor.

Turgutlu merkezi ve kırsalını ayırmadan şehrin dört bir yanında çalışan Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalarla şehre rahat bir nefes aldırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Avşar Mahallesi'ne yapılacak olan sağlık ocağının zemin düzenleme çalışması gerçekleştirilirken, Sinirli Mahallesi'nde ise dere ıslah çalışması yapıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekipleri tarafından Ayvacık Mahalle Muhtarlığı'nın korkuluklarında tadilat ve boya çalışması yürütülürken, Musalar Yeniköy Mahallesi'ne yeni çocuk oyun grubu hazırlığı, Sarıbey ile İzzettin Mahallesi'nin köprü demirlerinde boyama çalışması yapıldı. Mahalle muhtarlarının takdirle karşıladığı çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.