İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye ekiplerinden kar mesaisi

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına başladı.


Ülke genelinde başlayan kar yağışı Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kırsal mahalleler olan Kuşlar, Karaköy, Hacıisalar, Ören, Yunusdere, Kabaçınar, Güney ve Ayvacık'ta Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Ekiplerince kar sonrası çalışmalar başlatıldı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hem ekiplerin çalışmalarını inceledi hem de vatandaşlarla bir araya geldi.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Turgutlu Belediyesi olarak kar yağışının etkili olduğu alanlarda çalışmalara hızlı bir şekilde başladık ve vatandaşlarımızın bir olumsuzluk yaşamaması için emek sarf ediyoruz. Fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekipler mahallelerimize ulaşımın sağlandığı ana yollar ile köy içi yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimizin çalışmaları kapsamında aldığımız bilgiye göre sabah saatlerinde yolda kalan 8 araç ve sürücüsü yapılan çalışmalarla kurtarıldı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.