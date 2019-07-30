Belediye tercih merkezinden binden fazla genç faydalandı

Turgutlu Belediyesi tarafından Belediye Etkinlik Salonu'nda 23-29 Temmuz tarihleri arasında hizmet veren tercih merkezi üniversite tercihlerinde binden fazla öğrenciye yardımcı oldu.

Turgutlu Belediyesi Etkinlik Salonu'nda 23-29 Temmuz tarihlerinde uzmanlar tarafından hizmet veren üniversite tercih merkezinde üniversite tercihini yapan gençler ve aileleri böyle bir hizmet için Turgutlu Belediyesine ve Başkan Çetin Akın'a teşekkürlerini iletti.

Tercihlerin son günü olan 29 Temmuz Pazartesi günü tercih merkezini ziyaret ederek üniversite tercihlerinde gençlere yardımcı olan Birsen Şeb ve Baykal Aksoy'a teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Tercihler artık sona erdi. Bu dönemde bize yardımcı olan uzmanlarımıza biz de belediyemiz adına birer teşekkür hediyesi hazırladık. Onların gençlerimiz adına yaptıkları paha biçilemez. Böyle bir dönemde bizimle birlikte oldukları ve gençlerimizin geleceği adına yaptıkları hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Umarım sonuçlarda güzel olur, gençlerimiz istedikleri üniversitelere istedikleri bölümlere yerleşir.” dedi.