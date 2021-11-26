Belediye vezneleri hafta sonu da açık olacak

30 Kasım Salı gününe kadar devam edecek ödemeler için Manisa'da belediyelerin vezneleri de hafta sonu mesaiye devam edecek.

Son ödeme tarihi 30 Kasım Salı günü olan 'Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam' Vergilerinin ikinci taksiti için belediye vezneleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hafta sonu da mesai yapacak.

Yunusemre'de 3 farklı noktada da tahsilat yapılacak

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2021 yılı ikinci taksit ödemeleri sürüyor. 30 Kasım Salı gününe kadar devam edecek ödemeler için vezneler hafta sonu da 10.00 - 16.00 saatleri arasında açık olacak. Mükelleflerin evlerinden çıkmadan ebelediye.yunusemre.bel.tr adresi üzerinden ödemelerini yapabileceği gibi, hafta içi 09.00 - 16.00, hafta sonu ise 10.00-16.00 saatleri arasında Yenimahalle Eski Zabıta Müdürlüğü, Güzelyurt Millet Çarşısı ve Muradiye Ek Hizmet Binasında oluşturulan noktalarda ödemelerini yapabileceği açıklandı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Belediyemizde mesken ve işyerlerine yönelik emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2020 yılı 2. taksit ödemeleri 30 Kasım Salı günü sona erecek. Ödeme yapacak vatandaşlarımız için vezneler hafta sonu saat 10.00 - 16.00 arasında açık olacak. Mükelleflerimizin ödemelerini ebelediye.yunusemre.bel.tr adresi üzerinden yapabileceği gibi, hafta içi mesai saatlerinde ve hafta sonu belirtilen saatler arasında belediyemize gelerek veznelerimiz ile Yenimahalle Eski Zabıta Müdürlüğü, Güzelyurt Millet Çarşısı ve Muradiye Ek Hizmet Binasında nakit ya da kredi kartıyla yapabilir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ödemelerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum.” dedi.

Şehzadeler vezneleri de açık olacak

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Şehzadeler Belediyesi vezneleri hafta sonu da 08:30 -17: 00 saatleri arasında hizmet verecek. Emlak vergisi tahsilatlarının www.sehzadeler.bel.tr sitesi üzerinden online olarak da yapılabileceğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 1 Kasım itibarı ile 2019 yılı emlak vergilerinin 2. taksitlerinin tahsilatlarına başladık. 30 Kasım'a kadar tahsilat işlemlerimiz devam edecektir. Bu noktada ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesi üzerinden online işlemlere girerek ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra belediyemizin veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile taksit ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca belediyemizin 12505915 numaralı posta çeki hesabına da ödemeler yapılabilecektir. Ayrıca dileyen vatandaşlarımız istediği şehirden herhangi bir Halk Bankasından online ve ya banka veznelerinden yatırabilir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ödemelerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum.” dedi.