Belediyeden yapı ruhsatı uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üç ay süreyle ertelenen Otopark yönetmeliği 30 Haziran'da sona erecek. Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından açıklanan duyuruda ise yapı ruhsatı başvurusunda bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için proje ve evraklarını eksiksiz bir şekilde tamamlayarak 30 Haziran tarihinden önce yapı ruhsatlarını almaları gerektiği ifade edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 24 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 'Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre yeni otopark yönetmeliği uygulaması 30 Haziran tarihinden sonra yürürlüğe girecek. Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ise yapı ruhsatı almak için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuruda bulunanların mağduriyet yaşamamaları adına bir duyuru yayınladı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde: “24 Mart 2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre yeni otopark yönetmeliği uygulaması 30.06.2020 tarihinden sonra yürürlüğe girecektir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapı ruhsatı almak için başvuruda bulunanların, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm proje ve evrakları eksiksiz tamamlayıp 30.06.2020 tarihinden önce yapı ruhsatlarını almaları gerekmektedir.”