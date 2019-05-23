Belediyenin açık alanda çalışan işçilerine cilt kanseri anlatıldı

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında imzalanan protokol kapsamında 'Cildinizi sevin! Ona önem verin' adlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamından Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları Araştırma Görevlisi Esin Sevgi Doğan ve Dr. Öğretim Üyesi Özden Dedeli Çaydam tarafından açık alanda çalışan belediye işçilerine cilt kanserine yönelik bilgilendirme yapıldı ve el broşürü dağıtıldı. Öğretim elemanları; açık alanda çalışan belediye işçilerinin güneşe maruziyetleri nedeniyle cilt kanseri açısından riskli grupta olduklarını belirtti. Bu nedenle riskli grupta olan açık alanda çalışan belediye işçilerinin güneşten ve cilt kanserinden korunmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Araştırma Görevlisi Esin Sevgi Doğan, “Bu projenin açık alanda çalışan belediye işçilerinin cilt kanserinden korunmaya yönelik farkındalığını arttırmak adına önemli katkıları olacaktır” dedi.

Öğretim elemanları Şehzadeler Belediyesi Başkanlığı'na farkındalık oluşturan bu etkinliğe verdikleri destek için teşekkür ettiklerini iletti.