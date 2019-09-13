Belediyenin aşure hayrı ağızları tatlandırdı

Turgutlu Belediyesi eski hizmet binası bahçesinde yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikramında bulunan Başkan Akın, hayrın Allah katında kabulünü dilerken, tekrarının nasip olması temennisinde bulundu.

Turgutlu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da hicri yılbaşı olan Muharrem Ayı dolayısıyla Turgutlulu vatandaşlara aşure ikramında bulundu. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki Aşevi ve Hayır Merkezi'nce hazırlanan aşure, Eski hizmet binası bahçesinde vatandaşlara ikram edildi. Düzenlenen aşure hayrına Belediye Başkanı Çetin Akın'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Ahmet Daşkan daire müdürleri de katıldı. Başkan Akın vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram ederken, “Turgutlu Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Aşure hayrımızı bu yılda gerçekleştirdik. Yağmurlu, bereketli bir havada 3 bin kişilik hayrımızı gerçekleştirdik. Allah tekrarını göstermeyi kabul etsin. Bu vesileyle Turgutlu halkının bir kez daha Muharrem Ayını tebrik ediyorum” dedi.

Vatandaşlar da kendilerine ikram edilen aşureler için Başkan Akın'a teşekkür ettiklerini dile getirdi.