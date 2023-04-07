Belediyenin buğdayları ihtiyaç sahiplerine un olacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, elde edilecek buğdayların tamamının öğütülüp un haline getirileceğini, unların da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir ile birlikte bu yıl buğday ekilen belediyeye ait tarlada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Çelik, hazineden kendilerine tahsis edilen Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki 50 dönümlük tarlanın uzun yıllar moloz ve çöp yığınlarıyla doldurulmuş olduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi: "Önce tarladaki 250 kamyon moloz ve çöpü, 10 kamyon taşı temizleyerek tarlamızı tarıma elverişli hale getirdik. Geçen yıl silajlık mısır ekmiştik ve elde ettiğimiz silajları da besicilik yapan çiftçilerimize hediye etmiştik. Bu yıl ise buğday ektik. Buradan elde edeceğimiz buğdayın tamamını değirmende öğüterek una dönüştürecek ve bu unun tamamını da ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimiz eğer o güne kadar devam ediyor olursa oradaki aşevimize de ulaştıracağız. Tamamını sosyal yardım çalışmalarında kullanacağız. Bu hasadın ardından ikinci ürün olarak yine silajlık mısır ekecek ve besicilerimize dağıtacağız. Yine Veziroğlu Mahallemizdeki 250 dönümlük alanda da yonca ekim çalışmalarımız devam ediyor. Oradan elde edeceğimiz yoncaları da besicilerimize dağıtacağız. Emeği geçen başta ilgili başkan yardımcım olmak üzere arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim ürünümüze bereket versin. Kazasız belasız hasat etmeyi nasip etsin."