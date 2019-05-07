Belediyesporlu voleybolcular kupalara ambargo koydu

Turgutlu Belediyespor'un çeşitli yaş gruplarındaki voleybol takımları Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen il müsabakalarında elde ettiği birincilikler ile kupalara adeta ambargo koydu. Genç voleybolcuların elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın sporcuları tebrik ederek başarılarının devamı diledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen il müsabakalarında Turgutlu Belediyespor rüzgârı esti. 3 yaş grubunda il birinciliği, bir yaş grubunda da il üçüncülüğü elde eden Belediyesporlu voleybolcuların bu başarısı Başkan Akın'ı mutlu ederken, elde edilen bu başarı içinde Belediye Başkanı Çetin Akın sporcuları tebrik etti.

Voleybol takımı sporcularına başarılarının devamını dileyen Başkan Akın, “Turgutlu Belediyespor Voleybol Takımlarımıza Manisa'da düzenlenen müsabakalarda fırtına gibi esti. Küçük erkek takımımız Manisa il birincisi, yıldız erkek takımımız il birincisi, genç erkek takımımız il birincisi olma başarısı gösterdi. Ayrıca bu yıl yeni kurulan genç kız voleybol takımımız da il üçüncüsü olarak bizleri son derece gururlandırdı. Ben hem sporcularımıza hem de antrenörlerimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.