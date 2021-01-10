Bereketli havzalar MASKİ'nin korumasında

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa için yapılan en önemli yatırımlardan biri olan Atıksu Arıtma Tesislerimiz ile nehirlerimize dökülen atıksuyu arıtarak bereketli havzalarımızı koruyoruz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kula Atıksu Arıtma Tesisinde ilçeye bağlı merkez mahalle muhtarlarını ağırladı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Faik Şentürk, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Uygun ve İbrahim Kilimci de programa katıldı. Çevik atıksuyun tesise girmesinden Gediz Nehri'ne iletilmesine kadar olan tüm aşamaları muhtarlarla paylaştı.

Tesisi muhtarlar ile gezen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, “Atıksu Arıtma Tesisleri Manisa'nın tarımı için çok önemli bir hizmet. Gediz Nehri'ne temiz su iletilmesi açısından da büyük önem arz ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyoner bakış açısı sayesinde havzalarımız korunuyor. İlçemizde faaliyet gösteren Atıksu Arıtma Tesisi ile temiz bir çevre hedefine daha çok yaklaşıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“MASKİ çevreci yatırımlara devam edecek”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Bereketli Gediz ve Bakırçay havzalarının temizliği, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın geleceği açısından büyük bir önem arz ediyor. Nehirlerimize dökülen suyu arıtarak bereketli havzalarımızı koruyoruz. Muhtarlarımız da bu arıtma işlemlerinin süreçlerini yerinde gördü. Tesislerimize giren atık suyun hangi aşamalardan geçerek Gediz nehrine iletildiği hakkında bilgiler verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına bu yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, beraberindekiler ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri ve MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u da bir araya gelen Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, ilçeye işbirliğinde kazandırılacak yatırım ve projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.