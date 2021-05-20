Beşiktaşlı taraftarlarda Alaşehir'de şampiyonluk kutlaması

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Beşiktaşlı taraftarlar Süper Lig 2020-2021 sezonu ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı. Beşiktaşlı olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da yaktığı meşaleyle taraftarları selamladı.

Beşiktaş'ın Süper Lig 2020-2021 sezonu ve Türkiye Kupası şampiyonu olması sonrası Alaşehir'deki Beşiktaşlı taraftarlar çifte şampiyonluğu kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftar topluluğu daha sonra araçlarla kentte şampiyonluk turu attı. Düzenlenen kutlamalara katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şampiyonluk meşalesini yakarak taraftarları selamladı. Havai fişek gösterileriyle tamamlanan kutlamalarda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir'de Beşiktaş şampiyonluğu konvoylarla kutlanıyor. Bende bir Beşiktaşlı olarak camiamızı tebrik ediyorum. Tatlı bir rekabet vardı, son beş dakikasına kadar şmpiyonun belli olmadığı bir lig vardı. Ben kazananın dostluk, centilmenlik olduğuna inanan birisiyim. Tüm takımlara bir dahaki sezonda başarılar diliyorum. İnşallah onlarda sırasıyla bu duyguları yaşarlar" dedi.