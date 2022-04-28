Beyin takımı sayesinde öğrenciler zeka potansiyellerini geliştiriyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulu 1/B sınıfında uygulanan 18 ortaklı e-Twinning projesi olan Beyin Takımı projesi çerçevesinde öğrenciler zeka oyunları ile hem kendilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de özgüvenleri artıyor.

Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulu 1/B sınıfı öğretmeni Saadet Ünsal, 23 öğrencisiyle birlikte bir e-Twinning projesi olan Brain Team (Beyin takımı) projesiyle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Projede Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan ve Romanya'dan 18 farklı ortak bulunurken, uluslararası projenin kurucularının Songül Reisoğlu ve Ayşe Yıldırım olduğu öğrenildi.

Proje hakkında bilgi veren Ünsal, "Zekâ oyunları ile öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler üretmesi, hızlı ve doğru karar alması, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, farklı bakış açıları oluşturabilmesi, zekâ oyunları çerçevesinde bireysel veya takım halinde, rekabet ortamında çalışma becerileri üretmesi ve problem çözme basamaklarını kullanarak problem karşısında hızlı ve etkili bir şekilde, olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanır. Öğrencilerin bu sayede özgüvenleri artar ve akademik dersler karşısındaki başarıları olumlu yönde etkilenir. Özellikle okul öncesi ve ilkokulun ilk yıllarında, öğrencilerin bilişsel becerilerinin geliştirilmesi, erken yaşta zekâ oyunlarıyla tanışması, evde ailesiyle ya da okulda arkadaşlarıyla zekâ oyunları oynaması çocuğun gelişiminde çok önemlidir. Öğrencilerin bilişsel kapasitelerinin gelişiminde akıl ve zeka oyunları etkili bir araç olarak kullanılabilir. Proje içinde oynadığımız zeka oyunlarını 'Missing Letters (Eksik Harfler)', 'Su Doku', 'Square Doodle (Kare Karalamaca)', Magic Pyramid (Sihirli Piramit)', 'Word Type (Sözcük Türü)' ve 'Kendoku -Binox' olarak gösterebiliriz." dedi.