Beypınar Atlı Cirit Takımı Manisa şampiyonu oldu

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2022 yılı Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği müsabakaları Selendi ilçesinde tamamlandı. Finalde rakibi Selendi Cirit Takımı'nı mağlup eden Beypınar Atlı Cirit Takımı Manisa şampiyonu olurken, maç sonu sporcuların kutlaması renkli görüntüler oluşturdu.

2022 yılı Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği müsabakaları iki grup halinde Selendi'de oynandı. Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında bir hafta süren müsabakalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. A Grubunda Selendi Atlı Spor Kulübü, Popiler Atlı Spor Kulübü, Kula Yabaayak Spor Kulübü ve Soma Atlı Spor Kulübü'nden oluşurken, B Grubunda ise Selendi Beypınar, Zafer Atlı Cirit Takımı ile Akhisar Atlı Cirit takımları mücadele ettiler. 40 dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakalar sonrası Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü ile Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü gruplarında oynadıkları müsabakaları kazanarak lider oldular. İl birinciliği için mücadele eden iki Selendi takımı olan Beypınar Atlı Cirit Takımı ile Selendi Atlı Cirit Takımı izleyicilere zevkli bir müsabaka seyrettirdiler. İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım ve protokol üyelerinin de izlediği final maçını kazanan Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü Manisa şampiyonu oldu. Beypınar Atlı Cirit Takımı Türkiye şampiyonasında direkt yarı final oynama hakkı elde ederken, Selendi Atlı Cirit Takımı da çeyrek finalde federasyon tarafından belirlenecek tarihlerde yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım verirken, ikinci olan takımın kupa ve madalyalarını ise İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç verdi.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Beypınar Atlı Cirit Takımı sporcuları davul zurna eşliğinde sahanın ortasında zeybek oyunu ve yöresel oyunları oynayarak şampiyonluğunu doyasıya kutladılar.