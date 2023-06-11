Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2023 yılı Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği müsabakaları Selendi ilçesinde tamamlandı. Finalde rakibi Selendi Atlı Cirit Takımı'nı mağlup eden Beypınar Atlı Cirit Takımı, Manisa şampiyonu olurken, maç sonu sporcuların kutlaması renkli görüntüler oluşturdu.

2023 yılı Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği müsabakaları iki grup halinde Selendi'de oynandı. Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında bir hafta süren müsabakalara A Grubu'nda Selendi Atlı, Soma Atlı, Zafer Atlı ve Karabeyler Atlı cirit takımları yer alırken B Grubu'nda ise Beypınar Atlı, Akhisar Atlı, Kula Atlı ve Popiler Atlı cirit takımları yer aldı. Kula Atlı cirit takımı hiçbir maça çıkmazken, 40 dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakaları Uşak Bölgesi hakemleri yönetti. Beypınar Atlı Cirit takımı ile Selendi Atlı cirit takımı gruplarında birinci olarak finale çıktı. Final maçı ise adeta nefesleri kesti. Çekişmeli ve zevkli geçen final müsabakasını 21,5'a 19,5 yenen Beypınar Atlı cirit takımı Manisa şampiyonu oldu. Turnuvanın ikincisi Selendi Atlı takımı olurken, Zafer Atlı cirit takımı da üçüncü oldu.

Türkiye Şampiyonasına Beypınar ve Selendi atlı takımları katılacak. Zafer Atlı takımının ise Türkiye Şampiyonasına katılıp katılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer, ikinci olan takımın kupa ve madalyalarını, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Merkez Hakem kurulu üyesi Coşkun Saraç, üçüncü takıma ise Geleneksel spor Dalları Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Gürbüz verdi.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Beypınar Atlı Cirit Takımı sporcuları sahanın ortasında yöresel oyunları oynayarak şampiyonluğunu doyasıya kutladı.