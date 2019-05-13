Beypınar'daki gölet daha kullanışlı hale getirildi

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Selendi ilçesi Beypınar Mahallesi'ndeki 1 adet hayvan içme suyu göletinin bakım onarımının yapılan temizlik çalışması sonrasında genişleterek daha kullanışlı hale getirilerek üreticilerin hizmetine sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Selendi ilçesi Beypınar Mahallesi'ndeki 1 adet hayvan içme suyu göletinin bakım ve onarımını yaparak temizledi. Temizlik çalışması sonrasında genişletilerek daha kullanışlı hale getirilen gölet üreticilerin hizmetine sunuldu. Beypınar Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinleri, mahallelerinde yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 17 ilçede sürdürülen çalışmaların aynı hızla devam edeceğini belirterek, üreticilerin yararına olacak çalışmaların teknik ekipler tarafından yürütülmeye devam edeceğini söyledi.