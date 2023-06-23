Bıçaklar zamsız bileniyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak bileme ustaları, cadde başlarında tezgahlarını kurdu. Geçen yıl 10 TL olan bıçak bileme ücretinin değişmediği öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 31 yıllık bıçak ustası olan Mustafa Sargın, her yıl tezgah kurduğu Murat Tosun Caddesi'ndeki yerinde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Hayat şartlarının ağırlaşmasına rağmen bıçak bileme fiyatlarına zam yapmayan Mustafa Sargın'ın tezgahı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Alaşehir'de bıçak bileme ustası Mustafa Sargın, "Yaklaşık 31 yıldır bu işi yapıyorum. Müşterilerim benim yerimi biliyor ve her zaman geliyorlar. Bu yıl hayat şartları ağırlaşmasına rağmen bıçak bileme fiyatlarına zam yapmadım. Geçen yıl 10 TL olan bıçak bileme, yine 10 TL, 15 TL olan satır ve tahra fiyatları da yine 15 TL. Bıçağı taşla biledikten sonra biley taşıyla temizlenmesi gerekir. Bazı ustalar bunu eğe ile yapıyor, eğe ile yapılmaz." dedi.

Mustafa Sargın bıçak bileme işlerini yaparken, aynı zamanda bıçak satışları da yapıyor. Bıçak bilerken bıçak ve tahra satışı da yapan Mustafa Sargın'dan bir bıçak ve bir adet tahta alan Mehmet Ali Ok isimli müşteri, "Ustamı yıllardır tanırım fiyatları uygun, ürünleri güvenlidir. Onun için bıçak ve tahrayı buradan aldım." diye konuştu.