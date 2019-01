Bilen ve Çelik, Şehzadeler teşkilatı ile bir araya geldi

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Şehzadeler Belediye Başkan Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Başkanlığının düzenlediği programda, teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Şehzadeler ilçesinde her zaman uyumlu bir çalışma olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Yaptığımız tüm hizmetlerde teşkilatımızın desteğini her zaman gördük. Bu nedenle tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizlerin bir arada bulunmasına vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim günden bu yana her zaman teşkilatımızın desteğini gördük. Yaptığımız her hizmette yanımızda oldular. Şehzadeler ilçemizin kurucu ilçe Başkanı olan Ahmet Tonguç ile büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Bugün kendisi bir göreve talip oldu rabbim yolunu açık etsin inşallah. Yapıtımız her çalışmada destekleri ile bizi yalnız bırakmayan tüm teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Bende teşkilat içerisinden gelen biri olarak, teşkilatımız ile hep iç içe oldum. Bundan sonra da aynı şekilde ahengini yitirmeden uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti teşkilatlarının büyük bir aile olduğunun altını çizen AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen “Bulunduğumuz konumlarda yanlışlar yaparak ikbal kaygısı ile yanlış yollara gitmeyelim. Rabbim bizleri bu duruma düşürmesin. Geçmiş dönem davanıza emek vermiş önemli isimler hırslarının esiri olmuştur. Bunlara üzülüyoruz. Bundan sonra daha sık bir araya gelmeye gayret edeceğiz. Ömer başkanımız geçmişten bu yana birlikte çalıştığımız arkadaşımız. Verilen her görevi layığı ile yerine getirmiştir. Rabbim birliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Şehzadeler teşkilatımız gerçekten de güzel bir uyumla çalışan teşkilatımız. Ahmet Tonguç başkanımız güzel çalışmalar yaptı. Şuan bir göreve talip oldu Rabbim yolunu açık etsin. Kadın Kollarımız da güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bizlerin giremediği her yere rahatlıkla girebiliyor. Kimi zaman bizden daha fazla çalışıyorlar. Tüm Kadın Kolları yönetimimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehzadeler ilçesinde belediye ve teşkilatın büyük bir uyum içerisinde çalıştığını ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanvekili Mustafa Çimbil “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşkilatımız bize nerde görev verirse orda seve seve görev yapmaya hazırız. Şehzadeler teşkilatı ve belediyesi ile birlikte çalışan uyumlu bir teşkilat. Bunun en büyük nedeni de teşkilatın içtersinden gelmiş olan değerli Belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik'tir. Her zaman teşkilatına sahip çıkmış ve bizlerin yanında olmuştur” ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Şehzadeler Belediye Başkan Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkan Vekili Mustafa Çimbil, Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş ve teşkilat yöneticileri katıldı.