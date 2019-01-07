Bilen ve Çelik, tarihi Manisa evini inceledi

Şehzadeler'de tarihi eserlerin yeniden hayata bulduğunu ifade eden Bilen, Başkan Çelik'e çalışmalar nedeni ile teşekkür etti.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Manisa evinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar ve son durum hakkında teknik personelden bilgi aldılar. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Manisa'nın güzel bir Çocuk Kültür Sanat Merkezi'ne kavuşacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Burada yapmış olduğumuz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Nasip olursa çalışmalarımız yaklaşık bir buçuk aylık süre içerisinde tamamlanacak ve açılışını gerçekleştireceğiz. 800 metrekarelik arsa üzerinde yapılmış olan bu tarihi ev bakımsızlıktan yıkılmaz üzereydi. Burada yaşayan vatandaşlar için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyordu. Ayrıca çevrenin hijyeni ve temizliği ila alakalı da ciddi problemler vardı. Şehzadeler Belediyesi olarak bu alanı 1 milyon 80 bin lira bedelle kamulaştırdık. Ardından da hızlı bir çalışma ile aslına uygun bir şekilde projelerini hazırlayarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunduk. Gerekli izinleri alarak restorasyon çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarda sona doğru geliyoruz. İnşallah çalışmaların önümüzde ki ay içerisinde tamamlanması ile birlikte Akıcılar Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve civar mahallelerimize hizmet verecek olan güzel bir Çocuk Kültür Sanat Merkezini açmış olacağız. Bu güzel eserimizin yeniden hayata kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin kurulduğu yıldan itibaren bir çok ecdat yadigarı tarihi eseri restore ederek halkın hizmetine sunduğunu ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise şunları söyledi: “Geçmişten günümüze, kültür varlıklarını günümüze taşıyan, gençlerimize, geleceğimize tanıtan Şehzadeler Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyemiz, Bedesten gibi, Kurşunlu Han gibi birçok kültürel mirasımıza sahiplik yapan, Şehzadeler'deki bu eserlerin yok olmasına müsaade etmeyen, Ömer Faruk Çelik Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu güzel çalışma ile civar mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın en önemli şikayetlerini gidermiş oluyor. Hem de bu mahallelerde yaşayan çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlayacak olan güzel bir Çocuk Kültür Sanat Merkezini şehrimize kazandırmış oluyor."