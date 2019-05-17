Bilim Fuarına kaymakamdan övgü

Altı Öğretmen iki idareci ve 53 öğrencinin görev aldığı Bilim Fuarında 24 adet TÜBİTAK projesi ve bir tane de sıfır atık projesi olmak üzere toplam 25 proje sergilendi. Fuarın açılışı Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç tarafından yapılırken öğrenciler hazırladıkları projelerin başında katılımcıları bilgilendirdi.

Çanakçı Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını Çavuşlar, Trazlar, Özpınar, Kızılçukur, Dadağlı okullarından gelen öğrenci grupları de ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Çanakçı Ortaokulu Müdürü Fatih Akın, "Mahallemizde farkındalık oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimiz projeler sayesinde yaparak ve yaşayarak öğrendi. Bu da öğrenmenin hem kalıcı hem de eğlenceli olmasını sağladı." dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ise bilim fuarları sayesinde öğrencilerin hayal güçleriyle yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı bulduğunu belirterek, "Her bir stant çok başarı olmuş. Öğrencileri ve öğretmenlerini kutlarım." dedi.