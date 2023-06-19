Bilim Yunusemre eğitmenleri ağırladı

Yunusemre Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, TÜBİTAK işbirliği ile hayata geçirdiği Bilim Yunusemre'de, eğitmenleri ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı tarafından verilen eğitimlerde 110 eğitmen 11 farklı alanda eğitim aldı.

Ülkenin geleceği olan gençlerin daha iyi eğitim alabilmesi için yoğun çaba sarf eden Yunusemre Belediyesi'nin Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçirdiği Bilim Yunusemre bu kez eğitmenleri ağırladı. Eğitmen Eğitimi Kampı çerçevesinde Türkiye Teknoloji Takımı tarafından verilen eğitimlerde ülke genelinde bulunan 15 bilim merkezinden katılan 110 eğitmen 4 gün boyunca 11 farklı alanda eğitim aldı.

Bilim Yunusemre Merkezinde verilen eğitimlere katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eğitmenlere başarı diledi. Başkan Çerçi, “Bilim Merkezleri ülkemizin aydınlık geleceğine çok önemli katkılar sunuyor. Bilim Yunusemre merkezimizde pırıl pırıl gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Bu merkezler siz eğitmenlerimiz ile hayata geçiyor. Sizleri ilçemizde ve merkezimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bu vesile ile bizlere bu konuda her daim yardımcı olan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, öğretmenlerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, eğitimlere katılan eğitmenlere yönelik yaptığı konuşmada bilim ailesinin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek eğitmenlere teşekkürlerini iletti. Kampta ülke genelinde bulunan bilim merkezlerinde verilecek olan eğitimlerin içeriği oluşturuldu. Oluşturulan eğitim içeriği, bilim merkezlerinin tamamında öğrencilere anlatılacak.