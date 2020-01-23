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Binali Yıldırım Manisa'ya geliyor

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl Danışma Meclisine katılmak üzere Manisa’ya geliyor.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl Danışma Meclisine katılmak üzere Manisa'ya geliyor.


25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi, Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilecek. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, danışma meclisine eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katılacağını duyurdu. Başkan Hızlı, tüm partilileri il danışma meclisine davet ederek, tarihi bir gün yaşayacaklarını ve buna herkesin şahitlik etmesini istedi. AK Parti'nin Türkiye'deki en demokratik partisi olduğunun altını çizen Hızlı, “Partimiz kurulduğu günden itibaren her zaman teşkilat mensuplarının, üyelerinin ve vatandaşların düşünce, öneri ve eleştirilerine önem vermektedir. Bu hassasiyetin yaşatılmasında özellikle il danışma meclisi toplantılarını özenle gerçekleştirmekteyiz. Gerçekleştirecek olduğumuz il danışma meclisi toplantısında katılımcı sayısı anlamında bir sınırlama yok. Genişletilmiş olarak düzenlediğimiz toplantımıza bütün teşkilat mensuplarımız partililerimiz ve vatandaşlarımız katılabilir, düşünce ve görüşlerini bizimle paylaşabilir. Değerli AK Partili ve Manisalı hemşehrilerimizi 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirecek olduğumuz il danışma meclisi toplantımıza davet ediyorum” dedi.

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