Binali Yıldırım Şehzadelerpark'ı çok beğendi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Kongresi için Manisa'ya gelen Türkiye'nin son Başbakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı Şehzadelerpark'ta ağırladı. Ziyareti sırasında Başkan Çelik'ten park hakkında bilgi alan Yıldırım, tarih, kültür ve eğlenceyi bir arada vatandaşlara sunan Şehzadelerpark'ı çok beğendi.

Türkiye'nin son Başbakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresi için geldiği Manisa'da, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in davetiyle Ege Bölgesi'nin en büyük tarih, kültür ve eğlence parkı olan Şehzadelerpark'ı ziyaret etti. Yıldırım'ın ziyareti sırasında AK Parti ve MHP Manisa Milletvekilleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da eşlik etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadelerpark hakkında Yıldırım'a bilgi vererek, parktaki eserleri tanıttı. Miniaşehzadeler, Diaromik Mesir Müzesi, Şehzade Figürleri ve Masal Park gibi dört ayrı temanın yer aldığı Şehzadelerpark'ı gezen Yıldırım, Başkan Çelik ve Manisa Milletvekillerine vatandaşa verilen hizmet için şükranlarını sundu.

“Şehzadeler, sultanlar şehrine yaraşır bir park”

Başkan Çelik davetlerini kırmayarak Şehzadelerpark'ı ziyaret eden Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür ederken; ziyareti sonrasında izlenimlerine dair basın mensuplarına konuşan Yıldırım şöyle dedi:

“AK Partimizin kongresi için Manisa'dayız. Şehzadeler, sultanlar şehrine yaraşır bir parkı değerli başkanımız ve ekibi sadece Manisalılar için değil, tüm vatandaşlarımız için hazırlamışlar. Zaman bulduk ve kısmen de olsa yapılan bu güzel eseri görme imkanına sahip olduk. Tabi geleceği inşa ederken köklerimizi iyi bilmemiz ona göre geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Buraya bakınca 600 senelik bir tarihi görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılda bu topraklarda ve etrafındaki birçok yerde ne kadar büyük kalıcı eserler ortaya koyduğunu bir kez daha görme imkanımız oldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha bu eserler ortaya koyuyor. Kültürümüzün gelecek kuşaklara taşınması için emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize bu güzel hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."