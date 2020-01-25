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Binali Yıldırım, vatandaşlara simit dağıttı

Manisa’da bir bizi programa katılacak olan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa’da çarşı esnafını ziyaret etti vatandaşlara simit dağıttı.

Manisa'da bir bizi programa katılacak olan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa'da çarşı esnafını ziyaret etti vatandaşlara simit dağıttı. Yıldırım daha sonra Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.


AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Manisa'ya gelen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, toplantı öncesiyle Manisa esnafıyla buluştu. Esnafla tek tek sohbet eden Yıldırım esnafın davetini de geri çevirmeyerek onlarla çay içti. Sokaktaki simit satıcısını gören Yıldırım, tezgahtaki tüm simitleri satın alarak vatandaşlara dağıttı.


Öte yandan Yıldırım vatandaşların fotoğraf talebini geri çevirmedi. Yıldırım daha sonra Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Yıldırım, Vali Deniz'den brifing aldı.


Binali Yıldırım, Vali Deniz'in ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de makamında ziyaret etti. Başkan Ergün tarafından kapıda karşılanan Yıldırım personelle selamlaştıktan sonra makama geçti. Başkan Ergün, Yıldırım'a Manisa'da yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.


AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, ziyaretlerinin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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